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08 Aralık 2021 Çarşamba 10:36:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 10:36:00

Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı

Kaynak: Reuters

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Türkiye ve Katar merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Etiketler : Katar Dışişleri Bakanlığı TCMB Katar Merkez Bankası
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