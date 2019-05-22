Türkiye ve Çin demir yolu hatlarının inşası için finansman anlaşması planlıyor

Almanya'nın Leipzig kentinde başlayan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nda (ITF) Türkiye’yi temsil eden Bakan Turhan, Uluslararası Yol Federasyonu ile KEİ tarafından düzenlenen “Kuşak ve Yol: Avrasya’da Sürdürülebilir Ulaştırma ve Büyüme için Bağlantı Kurulması” etkinliğine katıldıktan sonra bir Çinli gazetecinin Çin ile Türkiye arasında demir yolu hatları inşasına yönelik sorusunu cevaplandırdı.

Turhan, “Türkiye ile Çin arasında demir yolu hatlarının inşası amacıyla bir finansal anlaşması imzalamayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.



Cahit Turhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'nin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.” mesajını verdi.

AA