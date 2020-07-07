Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem: İmzalar atılıyor

Çin ile ticari ilişkileri artıracak yeni bir gelişme yaşanıyor.

Daha önce Güney Kore ile hayata geçirilen ve iki ülkenin gümrüklerde işbirliği yaparak bürokrasinin azaltıldığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşmasının, Çin ile de imzalanması bekleniyor.

Ürün trafiğindeki bürokrasiyi azalacak anlaşma ile Türkiye Çin’in "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsündeki firmalarını tanırken Çin’de bu statüdeki Türk firmalarını tanıyacak. Bu firmalar ülkelerinde sahip olduğu benzer haklara sahip olacak. Türkiye'nin haberine göre, Bu yolla ticari faaliyetler kolaylaşacak. Metin üzerinde teknik olarak müzakerelerin tamamlandığı belirtiliyor. Çin, daha önce 28’si AB üyesi ülke olmak üzere toplamda 40 ülke ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalamıştı.