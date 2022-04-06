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06 Nisan 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 08:00:00

Türkiye stratejik konumuyla 'Orta Koridor'da kilit ülke: 600 milyar dolarlık ticaret hattında rota değişiyor!

Kaynak: Akşam.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı, İran'a yönelik ambargolar ve Orta Doğu'daki çatışmalar Kuzey Koridoru ile Güney Koridoru hattında ticareti zorlaştırdı. Bu gelişmelerle Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Koridor stratejik olarak önem kazandı. Yıllık 600 milyar dolarlık ticarete olanak sağlayan hattın geliştirilmesine duyulan ihtiyacı karşılamak için Türkiye, Kazakistan ile somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Asya ile Avrupa arasında ticaret ve ulaşıma olanak sağlayan 3 hattan biri olan Orta Koridor, Kuzey Koridoru ve Güney Koridorunda yaşanan gelişmeler nedeniyle önem kazandı. Türkiye'nin de dahil olduğu hattın gelecek dönemde dünya ticaretine katkı sağlaması öngörülüyor.

Yıllık 600 milyar doları aşan ticaret trafiğinin yaşandığı Orta Koridor hattı, Türkiye için büyük öneme sahip. Avrupa'nın, Rusya arazisinden ticareti durdurması, Orta Koridor'u en faydalı güzergah olarak ön plana çıkarıyor. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi, transit gelirlerin artması, yerli üretimin teşviki, ihracat giderlerinin azalması ve hat üzerindeki ülkelerin stratejik olarak önem kazanması anlamına geliyor.

Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, hatta olan güveni artırmış durumda.

Türkiye'nin Orta Asya ve Orta Doğu'da ekonomik alanda iş birliği yapılabilecek yerler arasında en önemli ülke konumunda olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle Türkiye'nin kilit ülke konumuna geldiğini söylüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Etiketler : Asya ile Avrupa Rusya-Ukrayna Erdoğan Kasım Cömert Tokayev
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