Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 6 aylık net dönem karı 1,5 milyar lira oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) 6 aylık net dönem karı 1,5 milyar lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, 2022 yılının 2'nci çeyreğine ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 18 artırarak 99,1 milyar liraya ulaştırdı.

Aktifler içerisinde yüzde 70'lik paya sahip kredi portföyü ise, yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımlara sağlanan finansman ile yüzde 9 büyüme kaydederek 69,6 milyar lira oldu. Bankanın özvarlık büyüklüğü, aynı dönemde yüzde 17 artışla 8,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, 6 aylık net dönem karı 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka böylelikle, yılın 2'nci çeyreğini yüzde 40,4 seviyelerinde öz kaynak karlılık oranı ile tamamladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, şunları kaydetti:

"TSKB, uzun yıllardır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonu ve bu yöndeki kararlı adımlarıyla ayrışan bir banka. Pandemi ile birlikte tüm sektörlerin dönüşüm ihtiyacı belirginleşirken, çevresel ve sosyal fayda sağlayan yatırımların önemi, daha anlaşılır hale geldi. Böyle bir dönemde sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz."

Yılın ilk yarısında imzalanan sürdürülebilirlik temalı yeni global kaynak anlaşmalarına vurgu yapan Bilgiç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nisan ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 53,5 milyon avro tutarındaki kredi anlaşması ile 'Yeşil Ekonomi Finansman Fonu' çerçevesindeki ilk işlemi gerçekleştirdik. Bu kaynakla Türkiye genelinde firmaların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere, yeşil ekonomi yatırımlarına finansman sağlayacağız. 25 Temmuz'da ise sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli üçüncü sendikasyon kredi anlaşmamızı imzaladık. Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu'dan 8 farklı ülkeden, 8 bankanın katılımıyla 109 milyon ABD doları tutarında gerçekleşen bu yeni kaynakla ülkemizde reel sektörün, yeşil dönüşüm olarak ifade ettiğimiz sürdürülebilir iş modellerine geçişi için finansman sağlayacağız."

"İklim riskleri ile mücadele için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Bilgiç, sürdürülebilirlik alanında doğru stratejiler ve sistemli adımlarla ilerlemenin tüm krizlere ve risklere karşı önemli bir esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hem ülkemiz hem de dünya için rotayı artık iklim risklerinin azaltımına yönelik dönüşüm yatırımları belirleyecek. Bir kalkınma bankası olarak, dönüştürücü gücümüzün farkındayız ve bu geçişi insanlığın ortak geleceği açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarına yönelik somut katkımızla, sektörümüzde olumlu ayrışan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz."

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin başarılması için başta finans olmak üzere tüm sektörlere büyük görev düştüğüne dikkati çeken Bilgiç, TSKB'nin önemli odak noktaları arasında yer alan iklim riskleri ile mücadele için 5 yıllık yol haritası çerçevesinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Bilgiç, tüm yatırım ve işletme kredilerinin çevresel ve sosyal risklerini ölçtüklerini belirterek, "Kapsayıcı bir sosyal kalkınmanın sağlanması için kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, fırsat eşitliği, sağlık ve eğitim gibi alanlara uzun yıllardır sağladığımız destekleri de sürekli ileri taşıyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan sosyal etkinin ölçümü ve etki yatırımları da önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerinde de çevresel, sosyal ve yönetişim odağını ön planda tuttuklarını kaydeden Bilgiç, "Aracılık ettiğimiz yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı (SKA) odaklı ihraçlarla Türkiye sermaye piyasalarına yenilikçi ürünler ve yeşil odaklı firmalar kazandırmak için çalışıyoruz." dedi.

"Aldığımız ödüller sürdürülebilirlik alanında doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi"

Bilgiç, TSKB'nin yılın ikinci çeyreğinde önemli ödüllere layık görüldüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz başarılı projeler, bize 2022 yılının ikinci çeyreğinde de global alanda itibarlı ödüller kazandırmaya devam etti. Global Banking & Finance Awards 2022'de 'ESG ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde 'Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası' ödülüne layık görüldük. 'World Finance Banking 2022'de 'Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası' seçilmemiz ise Türk finans sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü teyit etmesi bakımından bizi gururlandırdı. Ödüller bizim için birincil bir amaç olmasa da sürdürülebilirlik performansımızın global arenada dikkat çekmesi hem doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi, hem de bizler için önemli bir motivasyon unsuru. Bankamızın vizyonunu tutkuyla sahiplenen ve hep daha iyisi için çalışan tüm ekiplerimizi bu başarılı sonuçlarımızdan dolayı bir kez daha kutluyorum."