Türkiye sıfır ve ikinci el otomobilde tercih değişti!

Türkiye otomobil pazarında köklü bir değişim yaşanıyor. Otomotiv sektöründe hem sıfır hem de ikinci el otomobilde on yıllardır adeta lokomotifi ve yok satanı olan sedan modeller 2022 itibarıyla tahtından oldu. Bu yeni tercih sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında da belirleyici olmaya başladı. İşte Türkiye'nin tercihi...

Türkiye'de sedan otolar liderliği kaybetti. Ocak 2022'de SUV araçlar, sedanlardan daha fazla sattı. SUV'ların pazar payı yüzde 42.3'e çıkarak sedanları solladı. Sedan otoların payı ise 37.8'e geriledi

SEDAN OTOMOBİLDE KAN KAYBI

Dünyada otomobil tercihi hızla değişiyor. SUV araçlar tüm dünyada satış rekorları kırıyor. 2021'de dünyada SUV satışları yüzde 10 artarak 35 milyon adetin üzerine çıktı. Pazar payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Sedan ülkesi olarak bilinen Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan araçlar son dönemde hızla kan kaybediyor.

HATCHBACK ARAÇLAR DA DÜŞTÜ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ocak 2022'de bir ilk gerçekleşti. SUV araçların satışları sedan otoları solladı. Ocakta 10 bin 965 adet sedan otomobil satıldı. Sedanların pazar payı 37.8'e geriledi. SUV araçların satışları ise 12 bin 262 adete yükseldi. Pazar payı ise yüzde 42.3'e çıktı. Hatchback'lerin satışları 5 bin 440 adete, pazar payları da yüzde 18.7'e düştü.

SUV OTOMOBİLDE 2016'DAN BU YANA YÜZDE 26'LIK ARTIŞ

Otomotiv pazarının son beş yılına SUV modeller damga vurdu. 2016'da yüzde 16.1 olan SUV araçların pazar payı beş yılda 26.2 puan artışla yüzde 42.3'e yükseldi. Bu dönemde sedan otomobillerin pazar payı ise yüzde 47.8'den yüzde 37.8'e indi. Sedanların kaybı 10 puan oldu.

MODEL SAYISI ARTTI

Tüm dünyada artan SUV talebi, markaların SUV iştahını da artırdı. Son yıllarda her marka SUV üretip satmaya başladı. Neredeyse SUV modeli olmayan marka kalmadı.

2010'da 31 markanın 73 adet SUV modeli satılırken, bugün model sayısı yaklaşık 130'un üstüne çıktı.

GLOBAL SATIŞLAR 7 YILDA YÜZDE 110 ARTTI

Global SUV araç pazarı son yedi yılda yüzde 110.8 büyüdü. 2014'de 16.6 milyon adet olan satışlar, 2016'da 27 milyon, 2017'de 30.3 milyon, 2018'de 32.1 milyon adete çıktı. 2021'de ise 35 milyon adete yükseldi.

2022'YE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 Ocak ayında yüzde 12.8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 17.9 azalarak 29 bin adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8.9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

ELEKTRİKLİ OTODA REKABET ARTIYOR

lobal otomobil satışları 2021'de yüzde 3.4 artışla 66 milyon adete çıktı. Ticari araçlarla birlikte bu sayı 80 milyon adeti buldu. Pandeminin ikinci yılında otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün hızlandığı görüldü. Global elektrikli otomobil satışları yüzde 26 artışla 6.4 milyon adete yükseldi. 2021'de satılan otomobillerin yüzde 9.7'si elektrikli oldu.

LÜKS MARKALAR SATIYOR

Türkiye'de de benzinli ve dizel motorlu araçların yerini çevreci hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. Satış rakamları dünya ortalamalarına kıyasla düşük olsa da Türkiye'de son iki yıldır elektrikli otomobil talebi artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre elektrikli otomobil satışları 2021'de yüzde 237 artarak 2 bin 846 adet oldu.

Elektriklilerin payı yüzde 0.1'den yüzde 0.5'e çıktı. 2022'de satışların 5 bin adeti geçmesi, pazar payının ise ikiye katlanması bekleniyor. ODD verileri, 2021'de satılan elektrikli otoların bin 629'unun 121 kW motora sahip lüks modeller olduğunu gösterdi. 86 kW-120 kW arası elektrikli otoların satışı 450 adet, 85 kW ve altı elektrikli oto satışı ise 767 adet gerçekleşti. Bu sonuçlara göre Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı lüks markalarla büyüdü.

2021'de Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modeli 772 adetle Renault Zoe oldu. BMW iX3 663 adetle ikinci, Porsche Taycan 353 adetle üçüncü, Mercedes-benz EQC 331 adetle dördüncü, MG ZS ise 318 adetle beşinci sırada yer aldı.

MARKA SAYISI 20'YE ÇIKACAK

Şu anda Türkiye'de BMW, Mercedes-Benz, MINI, DFSK, Porsche, Hyundai, Volvo olmak üzere yedi markanın elektrikli modelleri satılıyor. Audi, Citroen, Cupra, DS, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Skywell ve Volkswagen gibi markalarda elektrikli modellerini satışa sunmak için gün sayıyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli de 2023'ün ilk yarısında yollara çıkacak. Ayrıca Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla da elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Böylece Türkiye'deki elektrikli otomobil satışı yapan marka sayısı 20'ye çıkacak.

TESLA TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURDU

Türkiye'de pazarın yüzde 237 büyümesi, Tesla'nın Türkiye'de şirket kurmasına neden oldu. Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, 2021'de dünyanın en çok satan elektrikli otomobili oldu. Tesla'nın global satışları 936 bin adete çıktı.

DİZELDE TARİHİ DÜŞÜŞ

Dizel otomobillerin pazar payı yüzde 19.7 gibi düşük seviyeye geriledi. 2020'de dizelin payı yüzde 39.5 seviyesindeydi. Dizelin yerini benzinli otomobiller aldı. 2020'de yüzde 52.1 olan benzinli otomobillerin payı 2021'de yüzde 66.5'e çıktı. Hibrit otomobil satışları yüzde 105 artışla 49 bin 493 adet oldu. Hibritlerin payı yüzde 8.8'e ulaştı.

5 YIL İÇİNDE İLK TERCİH OLACAK

Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Ya sonra" raporuna göre gelecekte elektrikli araçların kullanımı yaygınlaşacak. Klasik dizel ve benzin motorlar beş yıl sonra otomobil kullanıcılarının ilk tercihleri olmayacak. Elektrikli motor, en çok tercih edilecek motor tipi. Hibrit motor ise elektrikli motorun ardından ikinci sırada geliyor.

Tedarik sorunu nedeniyle 2021'de gelemeyen modeller satışa sunulmaya başladı. Bu yıl 30'un üzerinde yeni model yollara çıkacak. Makyajlı modellerle birlikte bu sayı 50'yi bulacak

Pandemi ve çip krizi 2021'de Türkiye otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Tedarik sorunu nedeniyle birçok modelin Türkiye'ye gelişi ötelendi. Çip krizinin sürmesine rağmen Türkiye otomotiv sektörü, 2022'ye hızlı girdi. Yeni yılla birlikte yeni modeller birbiri ardına yollara çıkmaya başladı. Fiat Egea'nın en yeni modeli Cross Wagon, tam elektrikli Volvo XC40 Recharge, üçüncü nesil Nissan Qashqai ocakta satışa sunuldu.

Yeni model yağmuru yıl içinde hızlanarak devam edecek. Birçok marka çip krizinin izin verdiği ölçüde yeni modellerini Türkiye'ye getirmenin planlarını yapıyor. Bu yıl 30'un üzerinde yeni model yollara çıkacak. Bu sayı makyajlı modellerle birlikte 50'yi bulacak. Satışa sunulacak modeller şöyle: "Honda HR-V, Citroen Ami, Hyundai Ioniq 5, Kia EV, Dacia Spring, elektrikli Opel Mokka, elektrikli BMW i4, Peugeot 308, Opel Astra, DS4, DS9, elektrikli Renault Megane E-Tech, elektrikli Citroen C4, Skoda Fabia, Citroen CX5, elektrikli Subaru Solterra, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Audi E-Tron, Audi E-Tron GT, BMW 2 Serisi Active Tourer, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Taigo, Volkswagen California, Mercedes-Benz 'in elektrikli modelleri EQA, EQB, EQE, Lexus NX."

OTOMOBİLDE 2022'DE DE ÇİP SORUNU DEVAM EDİYOR

Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri, çip krizi nedeniyle Türkiye'ye üç ay gecikmeli gelen yeni Qashqai'nin lansmanında konuştu. Doğueri, yeni nesil Qashqai'nin Crossover tutkunlarının beklediğine değeceğini ifade etti. Doğueri, "2021 tedarik krizinin etkilediği bir yıl oldu. Araç bulmakta zorlandık. Bugün fabrikalarımız çalışıyor. Ama çip krizi tamamen bitmiş değil. Tedarikle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyoruz. En kötüyü arkamızda bıraktığımızı düşünüyoruz" dedi.

Tedarik sorunu nedeniyle 2021'i yüzde 1.9 pazar payı ile kapattıklarını ifade eden Doğueri, şunları söyledi: "Yeni nesil Qashqai'den sonra, ikinci çeyrekte Qashqai'nin e-power versiyonunu, üçüncü çeyrekte ise yeni X-Trail'i satışa sunacağız. Bu modellerin dopingi ile yıl sonunda yüzde 2.5 pazar payı hedefliyoruz. Toplam satışlarımızın yüzde 70'i Qashqai olacak."

OTOMOBİLDE NASA İMZASI!

Bugüne kadar dünyada 5 milyon, Türkiye'de 155 binden fazla satan Nissan Qashqai'nin üçüncü nesli Türkiye'de yola çıktı. Yeni Qashqai'de 1.3 litre benzinli, hafif hibrit (mild hybrid) motor teknolojisi, 4x4 çekiş sistemi ve shift-by-wire özelliği içeren geliştirilmiş XTRONIC CVT şanzımanı dikkat çekiyor. Qashqai'de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor

MENZİLİ 418 KM

"Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü kazanan XC40 SUV'un elektrikli versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli. Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, 418 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj sistemiyle 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj ediliyor. Otomobili AC duvar prizi ya da AC wallbox ile şarj etmek de mümkün.

TÜRKİYE ÜRETİMDE DÜNYA 13'ÜNCÜSÜ OLDU

2021'de dünyada toplam otomotiv üretimi pandemi koşullarının devam etmesine rağmen yüzde 1 artışla 79 milyon 81 bin adete çıktı. 2020'de üretim 78 milyon 84 bin seviyesinde gerçekleşti. Avrupa, Japonya'da üretim düşerken, dünyanın en büyük üreticisi Çin'de üretim 2020 ile aynı seviyede gerçekleşti. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güney Asya gibi bölgelerde ise yükseliş görüldü. Türkiye'de otomotiv sanayi üretimi ise 1 milyon 332 adet oldu. Türkiye 2021'deki üretimle dünyada bir basamak yukarı çıkarak 13'ncü sıraya yerleşti. Dünya üretimindeki payı ise yüzde 1.6'dan yüzde 1.7'e çıktı.

190 ÜLKEYE İHRACAT

Dünyadaki en büyük 12 üretici şöyle: "Çin, ABD, Japonya, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Meksika, İspanya, Brezilya, Fransa, Rusya." Türkiye, Slovakya, Çekya, İtalya ve İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, Türkiye'nin yerinin ilk 10 arasında olduğunu söyledi. Tedarik sanayi ihracatının 2021'de yüzde 26.1 artışla 11.82 milyar dolara çıktığını ifade eden Saydam, 2021'de yedi ülkeye ilk kez olmak üzere toplam 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Saydam, tedarik sanayi ihracatının toplam otomotiv ihracatı içindeki payının 2021'de yüzde 40'a çıktığını kaydetti.

2022'DE 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

TEDARİK sanayicilerinin yatırımlara devam ettiğini söyleyen Saydam, "Yatırımlar 2021'de yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022'de bu rakam 2 milyar doları bulacak. Üyelerimizin yatırımları çeşitli belirsizliklere veya olumsuz risk tablolarına rağmen devam etmekte ve bu olumlu bir gelişme" dedi.