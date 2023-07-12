Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı
Son Dakika Haberleri.. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.
Buna göre endeks yıllık %0,2 azalırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.
Buna göre endeks yıllık %0,2 azalırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 geriledi.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %0,2 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.
Sanayi üretimi aylık %1,1 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.
- Suudi Arabistan'dan Türklere dikkat çeken davet
- Suudi Bakan Majid Al-Hogail'den Türk müteahhitlerine davet
- Selden etkilenen KOBİ'lere yönelik "Acil Destek Paketi"nin kapsamı genişletildi
- Batı Karadeniz'de selden etkilenen işveren ile sigortalıların prim ödemeleri bir yıla kadar ertelenebilecek
- İngiltere Merkez Bankası: olası bir finans krizine karşı dayanıklı olduklarını aktardı
- Çöpe atılacak halı parçaları sanatla ekonomiye kazandırıldı