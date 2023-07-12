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12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:14:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:14:00

Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı

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Son Dakika Haberleri.. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre endeks yıllık %0,2 azalırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre endeks yıllık %0,2 azalırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %0,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %1,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.

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