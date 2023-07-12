Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre endeks yıllık %0,2 azalırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre endeks yıllık %0,2 azalırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %0,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %1,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.