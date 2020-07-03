  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8678
  • Euro
    7,7281
  • Altın
    392,4300
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya yayınına konuk oldu
Türkiye ile Venezuela arasında ticaretin geliştirilmesi anlaşması
ABD'de George Floyd gösterilerine 26 milyon kişi katıldı
Bağcılar'da 3 gün çalışıp tazminat istedi, alamayınca silahla işyerini bastı
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Bakanlar Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti
Brezilya Devlet Başkanı maske ile ilgili yasayı, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı
MSB, F-16'ların terör yuvalarını imha ettiği görüntüleri paylaştı
Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı
İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
Husiler SİHA'larla Suudi Arabistan'ın güneybatısını hedef aldı
EGM'den gazeteciye kötü muamele iddiasına yalanlama
Türkiye'de koronavirüsü yenenlerin sayısı 178 bin 278'e yükseldi
Almanya'da camiye saldırı planlayan aşırı sağcılara yönelik operasyon
Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD Büyükelçiliğine 'LGBT simgesi' göndermesi
Bu hafta en çok altın kazandırdı
Bakan Soylu: 7 kişilik bir kaybımız var
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Türk yargısına güveniyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bütün arkadaşların desteğini bekliyorum
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Bakan Koca'dan fabrika patlamasına ilişkin zehirli gaz uyarısı
Türkiye güvenli ülkeler listesinde! Macaristan ve Ukrayna'dan resmi açıklama geldi
ABD'de KOVID-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı
İngiltere'den Türkiye'den gelenlere karantina muafiyeti
03 Temmuz 2020 Cuma 21:54:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 21:54:00

Türkiye ile Venezuela arasında ticaretin geliştirilmesi anlaşması

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında 17 Mayıs 2018'de imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, anlaşmanın, her iki ülkede 21 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildiren diplomatik notalar, Venezuela Dışişleri Bakanlığının başkent Karakas'taki tarihi binası Casa Amarilla'da gerçekleştirilen törenle teati edildi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun katıldığı törende, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Bakan yardımcıları Yvan Gil ile Ramon Gordils de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ortak girişimleriyle başlatılan ve iki ülke ilgili makamlarının yoğun çalışmaları sonunda imzalanan anlaşma, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret ile yatırım ilişkilerinin niteliğini belirleyecek bir dizi uluslararası anlaşmadan ilkini teşkil ediyor.

TÜRKİYE VE VENEZUELA EKONOMİLERİ BİRBİRLERİNİ TAMAMLIYOR

Törende konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezuela'da yaşanan bu zor günlerde, iki ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri sonucunda böyle bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Venezuela için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Anlaşmanın her iki ülkenin ekonomileri bakımından önemli fırsatlar sağlamasını beklediklerini belirten Arreaza, Türkiye ve Venezuela ekonomilerinin rekabet halinde değil, aksine yapıları itibarıyla birbirini tamamlayıcı niteliklere haiz olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu ise 21 Ağustos'ta resmen yürürlüğe girecek olan anlaşmanın, Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal zeminini güçlendireceğini söyledi.

Belirlenen takvim çerçevesinde, çok sayıda üründe gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını kaydeden Mütevellioğlu, taraflar arasındaki ticaretin, ikili anlaşmalar ve uluslararası ticaret düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun şekilde, "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde sürdürülmesinin önemine işaret etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER