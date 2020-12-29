Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." dedi.



AA'da yer alan son dakika haberine göre, Bakan Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti:

"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TÜM SANAYİ VE TARIM ÜRÜNLERİNİ İÇERİYOR"

Pekcan, "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor." diye konuştu.

"ANLAŞMA 1 OCAK 2021 TARİHİNDE DEVREYE GİRECEK"



Bakan Pekcan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak 2021 tarihinde devreye gireceğini ve hiçbir süre kaybının olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.