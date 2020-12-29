  • BIST
    1459.69
  • Dolar
    7,3943
  • Euro
    9,0560
  • Altın
    446,3050
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı
MİT tırlarının durdurulması davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı
Bakan Akar: Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Geri adım atmayacağız
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma
Avrupa'da büyük panik: Türkiye'nin hamleleri endişe verici boyutta
Platin Global 100 ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda sahiplerini buldu
Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi
İşte CHP'li belediyelerin 20 aylık karnesi! İstanbul'da büyük memnuniyetsizlik
Türkiye'nin baskısına dayanamadılar...
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası
Wikipedia'da 2020'de bunları aradık!
Kadın girişimciler takdir topluyor!
Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi ilişkisini artık saklamıyor
Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım
Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar'a davet!
James Bond filmi gibi kopya!
Vasiyetle 4 kişiyi hayata bağladı
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler
Yaylacılar geri dönmedi... Virüs, nüfusu 15 kat artırdı
Eksi 10 derecede kaplıca keyfi
Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz
Şeyda Coşkun'dan izin belgeli spor
Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak
29 Aralık 2020 Salı 17:52:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:52:00

Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma

ABONE OL

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, Bakan Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti:

"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TÜM SANAYİ VE TARIM ÜRÜNLERİNİ İÇERİYOR"

Pekcan, "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor." diye konuştu.

"ANLAŞMA 1 OCAK 2021 TARİHİNDE DEVREYE GİRECEK"

Bakan Pekcan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak 2021 tarihinde devreye gireceğini ve hiçbir süre kaybının olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

Etiketler : ekonomi anlaşma türkiye serbest ticaret anlaşması bakan pekcan
Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'ya bağış jesti

Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'ya bağış jesti
Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük

Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük
Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var

Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var
Pelin Karahan: Benim için iyi yıldı

Pelin Karahan: Benim için iyi yıldı
Biran Damla Yılmaz: Rol modelim kendim

Biran Damla Yılmaz: Rol modelim kendim
Gülben Ergen koronayı atlattı kuaföre koştu

Gülben Ergen koronayı atlattı kuaföre koştu
"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"

"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"
Babil dizisinin yıldızlarından Aslı Enver farklı uğraşlarda merak sardı

Babil dizisinin yıldızlarından Aslı Enver farklı uğraşlarda merak sardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER