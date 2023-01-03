VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif gruplarla görüştü
İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz
Kapadokya altın yılını yaşıyor
Gazetecilik için 60'ında yine sırada
NASA'dan fotoğraflarla kişilik testi
Hollanda: Ukrayna'nın savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden "barikat" açıklaması
Bektaş Erdugan: Sağlığa zararsız yöntemlerle yıkama yapıyoruz
Polonya'dan enerji yoğun işletmeleri yüksek fiyatlardan korumak için 1 milyar avroluk destek
Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz
ABD: Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşıyız
Zamlı memur maaşları belli oldu
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
TEKNOFEST 2023 başvuruları uzatılan yarışmalar için son 3 gün
Almanya'da TÜFE yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti
TFF: Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hatası tespit edildi
Türkiye'den İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama
AB: Çin'e Kovid-19 aşısı dahil her türlü desteğe hazırız
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı
İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor
MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan suçüstü yakalandı
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
Hollandalı araştırmacı, terör örgütü PKK/YPG'nin tehditlerine rağmen araştırmalarına devam edecek
03 Ocak 2023 Salı 14:32:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 14:32:00

Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti çerçevesinde gittiği Bakanlar Kurulu Ofisi'nde Bulgar mevkidaşı Rosen Hristov tarafından karşılandı.

Dönmez ve Hristov'un nezaretinde düzenlenen törende, iki ülke arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye adına imzayı BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Bulgaristan adına da Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

"BU ALTYAPI İLE GAZ MERKEZİNE BİR TUĞLA DAHA KOYMUŞ OLDUK"

Bakan Dönmez, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 2023'ün iki ülke arasında başta enerji olmak üzere işbirliğinin daha da arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan Dönmez, "Orada mevkidaşım ile bir araya gelmiş ve enerji alanındaki önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul'da ele alınan konuların bugün Sofya'da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Dönmez, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasında doğal gaz alanındaki işbirliğini ve bağları daha da geliştireceğine inandığını vurgulayarak "Mutabakat zaptı, Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin artırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye, 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasiteyi çok kısa sürede artırma imkanı da söz konusudur."

Dönmez, sürece katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

"TÜRKİYE'YE KADAR ULAŞACAK GAZ MİKTARLARINDAN BİZLER DE YARARLANABİLECEĞİZ"

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov da imzalanan anlaşmayı "tarihi bir belge" olarak nitelendirdi.

Hristov, "Bu anlaşma sayesinde dünyanın tüm doğal gaz üreticilerinden doğal gaz alabilme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. Türkiye'ye kadar ulaşacak gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : türkiye bulgaristan doğal gaz anlaşma
Mardin'de aşkın ilk karesi

Mardin'de aşkın ilk karesi
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi
Senaryo okuyoruz

Senaryo okuyoruz
Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler
Zaman düeti!

Zaman düeti!
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX