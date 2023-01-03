Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz işbirliği anlaşması

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi anlaşması

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.