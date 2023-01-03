Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz işbirliği anlaşması

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03 Ocak 2023 Salı 14:32:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 14:32:00

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi anlaşması

Kaynak: AA

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Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Etiketler : türkiye bulgaristan doğal gaz anlaşma
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