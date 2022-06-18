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18 Haziran 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 11:00:00

Türkiye gaz analistlerini şaşkına çevirdi

Kaynak: AA

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Karadeniz'deki gaz keşfiyle çok hızlı adımlar atarak 2 yıl içerisinde üretime başlayan Türkiye, yabancı petrol ve doğal gaz analistlerini şaşkına çevirdi.

Karadeniz'de büyük doğalgaz rezervi keşfeden Türkiye'nin 2 yılda üretime başlaması Avrupa'da şaşkınlığa neden oldu. Londra merkezli danışmanlık şirketi GlobalData'nın analizinde "Sakarya Gaz Sahası'nın zorlu ultra derin su arazisi ve alan düşünüldüğünde keşiften yalnızca iki yıl sonra ilk üretimin gerçekleşmesi oldukça etkileyici" ifadeleri yer aldı.

Karadeniz'deki gaz keşfiyle çok hızlı adımlar atarak 2 yıl içerisinde üretime başlayan Türkiye, yabancı petrol ve doğal gaz analistlerini şaşkına çevirdi.

Merkezi Londra'da bulunan veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData'nın petrol ve doğal gaz analisti Rami Khrais, Türkiye'nin doğalgaz talebinin yıldan yıla arttığını ve Karadeniz'deki keşfin bu anlamda önemli olduğunu belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nın zorlu ultra derin su arazisi ve alan düşünüldüğünde keşiften yalnızca iki yıl sonra ilk üretimin gerçekleşmesi oldukça etkileyici" dedi.

"YENİ KEŞİFLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Khrais, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınını ithal ettiğinin altını çizerek, "2020'li yılların sonuna doğru sahada tam kapasite üretim başlayacak. Bu sahada ikinci aşamaya geçilmesiyle Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığı da azalacak. Enflasyondan müzdarip yerel müşterilerin de üzerindeki baskı hafifleyecektir. Karadeniz'deki keşif Türkiye'ye derin sularda yeni keşiflerin önünü açabilir" diye konuştu.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Jonathan Elkind de "Bu üretim, Türkiye'nin doğal gaz arzına kademeli ancak sağlam bir ilave olacak" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, geçtiğimiz günlerde Abdülhamit Han adı verilen sondaj gemisiyle ilgili açıklama yaparken, ilk keşfin 2020 Ağustosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı ve "Keşfin ardından süratle planlama yaptık, mühendislik çalışmaları başladı, paralelinde ekipman-malzeme siparişleri verildi, eş zamanlı yürütüldü ve 2 sene dolmadan büyük ilerleme sağladık. Bu yılın sonuna kalmadan tüm borular denize inmiş olacak. 2023'ün ilk çeyreğinde de bu gazı kullanmaya başlayarak rekor kırmış olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : türkiye dogalgaz analist üretim
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