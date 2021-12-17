Türkiye Akdeniz'in lideri oldu

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17 Aralık 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 13:00:00

Türkiye; Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçerek bölgede lider oldu

Kaynak: Dünya Gazetesi

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Dünyanın en yoğun turizm trafiğine sahip Akdeniz'de yılın 10 aylık döneminde Türkiye, ziyaretçi sayısında Fransa, İspanya ve İtalya'yı geride bırakarak Akdeniz'de lider konuma yükseldi.

Türkiye pandemiye rağmen turizmde durdurulamıyor. Dünyanın en yoğun turizm trafiği olan Akdeniz'de Türkiye, Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçerek bölgede lider oldu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dünya turizminin merkezi ve en hareketli bölgesi Akdeniz'de rekabet pandemi ortamında da sürüyor. Yılın 10 aylık döneminde Türkiye ziyaretçi sayısında en büyük rakipleri Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçerek bölgede lider oldu. Ancak kişi başına turizm gelirinde durum farklı. Türkiye 10 ayda yalnız yabancılarla 21 milyon, buna yurtdışında ikamet eden yurttaşların da eklenmesiyle ziyaretçi sayısında 25,3 milyonu aşarken İspanya ve Fransa 24 milyon, İtalya da 21 milyonda kaldı. Bu dönemde Yunanistan 15 ve Hırvatistan 10 milyon, Mısır da 5 milyon ziyaretçi aldı.

TÜRKİYE YURTDIŞI İKAMETLİLERLE ÖNDE

Pandemi döneminde İspanya'dan daha büyük bir performans gösteren Türkiye, ziyaretçi sayısında yurtdışında ikamet eden yurttaşlar sayesinde kıl payı İspanya'nın önünde.

10 ayda İspanya 24 milyon 827 bin turist alırken, Türkiye'nin 3 milyon 923 bini yurtdışında ikametli yurttaşlardan olmak üzere toplam 24 milyon 979 bin ziyaretçi aldı. Bu durumda 10 aylık verilere göre Türkiye 152 bin kişi ile İspanya'nın önüne geçti.

GELİR, ZİYARETÇİ VE KİŞİ BAŞINA GELİR

Yılın 10 aylık döneminde Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 88 artarken İspanya'nın turizm geliri yüzde 47 arttı. Öte yandan Türkiye'nin turizm geliri yüzde 29.19 oranında artarken ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 28.4 oldu. Kişi başına turizm geliri de yabancı ziyaretçide 621 dolardan 679 dolara, yurtdışında ikametli yurttaşların da eklenmesiyle 646 dolardan 704 dolara yükseldi.

Etiketler : turizm geliri Türkiye İspanya FRANSA İTALYA
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