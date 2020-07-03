Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı! Ekmeğe zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam yapılmayacağını bildirdi.



Kocaeli'de ekmek fiyatlarında zam talep edilmesi yönünde yapılan açıklamalarla ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz” dedi.

"BİZİM FEDERASYONUMUZUN GÜNDEMİNDE OLAN BİR TALEP DEĞİLDİR"



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli'de düzenlendiği basın toplantısında ekmek fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında düzenlenen toplantıda Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da hazır bulundu. Toplantıda konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bugün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam ya da zam olacağı açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye geneline ekmek fiyatı 2019 yılının Aralık ayından bugüne kadar azami fiyat 7 buçuk lira ile 7,75 arasında uygulanmaktadır. Bu bütün illerde 7 buçuk, 7,75 kilogram fiyatı uygulanıyor demek değildir. 7 lira, 6,75 lira kilogram uygulayan illerimiz var. Ama şunu ifade edebilir ki Türkiye genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır, 7,50-7,80 arasında uygulanmaktadır. 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir yıl Fırıncılar Federasyonu olarak, fırıncılar odası olarak ülke enflasyonu üzerinde bir artış söz konusu olmamıştır. Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Olması mümkün olmayan bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündeminde olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun bütün kurullarının yapmış olduğu toplantıda gerek un fiyatlarındaki artış gerek maya fiyatlarındaki artışlar ile ilgili çalışmalar ele alınmış olup mümkün olduğu kadar 8 aydır uygulanan azami kilogram fiyatının üzerine çıkmadan yıl sonuna kadar bunu tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.