Türkiye duyurdu: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı" denildi.
TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı. pic.twitter.com/v4Behy6jVd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 8, 2021