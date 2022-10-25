Türkiye doğal gazda merkez ülke olacak! Bakan Dönmez: Çalışmalar tamamlanmak üzere...

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti;

Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi.

Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz.

Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır.

Rusya ile petrolde de işbirliği mümkün mü?

Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektör örneğin TÜPRAŞ var, Star Rafinerisi var. TÜPRAŞ'ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor