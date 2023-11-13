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13 Kasım 2023 Pazartesi 09:33:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 09:33:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Etiketler : merkez bankası yatırımcı günleri ekonomi
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