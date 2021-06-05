"Türkiye, bölgede fiyat etkileme gücüne sahip oldu"

Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi daha bulundu. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.



Karadeniz'de doğal gaz keşfini TRT Haber'in Filyos Limanı'ndan gerçekleştirdiği özel yayına katılan uzmanlar değerlendirdi.

"BUNUN DA ARKASI GELECEK GİBİ"

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Berument, "1/3 oranında artırdık rezervlerimizi. Bunun da arkası gelecek gibi. Türk mühendisler bunu başarabiliyor, önemli olan bu" dedi.

"YÜZDE 36'SINI KARŞILAYABİLECEĞİZ"

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ise, "Türkiye'nin gaz tüketiminin 55 milyar metreküp olacağını varsayarsak, ihtiyacımızın yüzde 36'sını karşılayabileceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 12 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Keşfedilen yeni rezerv Türkiye'nin 3 yıllık doğal gaz talebine karşılık geliyor. Uzmanlar bu rezervin ekonomik büyüklüğünün 45 milyar dolara yaklaşabileceğini belirtiyor. 540 milyar metreküplük rezerv ise Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise şöyle konuştu:

"540 milyar metreküp doğal gazın beledi çok büyük boyutlarda. 120-130 milyar dolara çıkmış görünüyor, şu anki hesaplamalara göre."

"BÖLGEDE FİYATI ETKİLEME GÜCÜNE SAHİP OLDUK"

Keşfin rekabet açısından da önemli avantajlar sağlayacağını söyleyen Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Berument, "Sadece arz güvenliği değil, ticari bağlamda da bölgede fiyatı etkileme gücüne sahip olduk. Bu çok önemli" dedi.

"VATANDAŞIN CEBİNE DE YANSIYACAK"

Keşfin arz sorununu ortadan kaldıracağını ifade eden Prof. Dr. Sefer Şener, "Makroverilere yansıyacak, vatandaşın cebine yansıyacak, kişi başına gelire de yansımış olacak" açıklamasını yaptı.

Keşfin faturalara yansımasının ise 2023 yılında olması bekleniyor.