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13 Haziran 2019 11:48 | Perşembe

Türkiye bayramda yollara düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde havalimanlarından yaklaşık 6,4 milyon, otobüslerden 3,2 milyon, trenlerden 3,8 milyon vatandaşın hizmet aldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili süresince hava, kara, demir yolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

Bayramda havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 891 bin 271, dış hatlarda 3 milyon 512 bin 714 olduğunu belirten Turhan, "Ramazan Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 6 milyon 403 bin 985 yolcu için 45 bin 132 uçak seferi düzenlendi." bilgisini verdi.

Havalimanlarının uçak trafiğinin ise iç hatlarda 21 bin 610, dış hatlarda 23 bin 522 olarak gerçekleştiğini aktaran Turhan, böylece toplamda 45 bin 132 uçağa, aynı dönemde 13 bin 607 üst geçiş trafiğine hizmet sunulduğunu aktardı.

İstanbul Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının da iç hatlarda 479 bin 80, dış hatlarda 1 milyon 297 bin 885 olmak üzere toplamda 1 milyon 776 bin 965 olduğuna işaret eden Turhan, "Uçak trafiği de iç hatlarda 3 bin 390, dış hatlarda 9 bin 17 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan toplamda 12 bin 407 uçağa hizmet verildi." dedi.

Turhan, Ramazan Bayramı tatili boyunca turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda 645 bin 638, dış hatlarda 1 milyon 695 bin 995 olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı boyunca turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda 5 bin 45, dış hatlarda 9 bin 739 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Turizme yönelik havalimanlarında hizmet verilen günlük ortalama yolcu sayısının Antalya Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 492 bin 143 yolcu olduğunu belirten Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 172 bin 93'ü dış hat yolcusu olmak üzere toplam 240 bin 400, Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nda da 110 bin 43'ü iç hat yolcusu olmak üzere toplam 208 bin 435 yolcunun hizmet aldığını bildirdi.

Bakan Turhan, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda ise 18 bin 467 iç hat, 28 bin 307'si dış hat olmak üzere toplamda 46 bin 774 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini söyledi.

"Otobüslerle 3,2 milyon yolcu taşındı"

Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının toplam 109 bin 475 sefer yaparak toplam 3 milyon 234 bin 457 yolcu taşıdığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"Günlük ortalama sefer sayısı, bayram öncesi sefer sayılarına göre yaklaşık yüzde 40 artışla 8 bin 421'e ulaştı. Taşınan yolcu sayısında ve doluluk oranlarında da sefer başına yaklaşık yüzde 40'lık artış gerçekleşti. Bakanlığımızca yayımlanan genelgeyle otobüs taşımacılığında B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesi sonucu 109 bin 475 otobüs seferiyle taşınan yolcu sayısı 3,2 milyonu geçti."

Turhan, İstanbul'dan 523 bin 516, Ankara'dan 308 bin 330 yolcunun başka yere seyahat etmek için otobüse bindiğini, İstanbul'a 455 bin 256, Ankara'ya 310 bin 513 yolcunun geldiğini bildirdi.

Taşınan yolcuların il nüfusuna göre oranlaması yapıldığında Bartın'ın yüzde 16'sının, Karabük'ün yüzde 13'ünün, Yalova'nın yüzde 12'sinin otobüsle şehirden ayrıldığı bilgisini veren Turhan, "İki il arasında en fazla taşınan yolcu sayılarına bakıldığında İstanbul'dan Tekirdağ'a 59 bin 78, İstanbul'dan Bursa'ya 44 bin 8, İstanbul'dan Ankara'ya 32 bin 288 yolcu taşındı." diye konuştu.

"Demir yoluyla 3 milyon 750 bin yolcu taşındı"

Demir yollarında Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) ve konvansiyonel trenlere ek sefer konulduğunu ve vagonlara ilave toplam 12 bin 732 koltuk kapasitesi sağlandığını anlatan Turhan, sadece YHT'lerde değil, konvansiyonel ve bölgesel trenlere de talepler doğrultusunda çeşitli tiplerde vagonlar ilave edildiğini söyledi.

Turhan, "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı trenlerle 438, konvansiyonel trenlerle 216, bölgesel trenlerle bin 746, Marmaray ve Başkentray ile 3 bin 564 sefer gerçekleştirildi. Ana hat trenleriyle 132 bin, bölgesel trenlerle 414 bin, YHT'lerle 208 bin, Marmaray ile 2 milyon 800 bin, Başkentray ile 205 bin yolcunun taşındı." dedi.

Marmaray'da bayramın ikinci günü 422 bin yolcunun seyahat ettiğini vurgulayan Turhan, "Geçen yılki Ramazan Bayramı'na göre taşınan yolcu sayısında ana hatta yüzde 19, bölgeselde yüzde 7 ve YHT'lerde yüzde 2 artış oldu. Böylece toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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