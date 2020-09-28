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28 Eylül 2020 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 19:40:00

Türkiye 8 ayda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırladı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2020 yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre 8 ayda en çok ziyaretçi sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere'den geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2020 yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Türkiye, ilk 8 ayda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde Türkiye, 8 ayda yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam 9 milyon 271 bin 660 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bu 8 aylık ziyaretçi sayısının 2 milyon 16 bin 553'ünü yurt dışında yaşayan Türkler, 7 milyon 255 bin 107'ni ise yurt dışı uyruklu ziyaretçiler oluşturdu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gelen ülkeler sıralamasında 789 bin 602 kişi ile Almanya 1'inci, 772 bin 686 kişi ile Rusya Federasyonu 2'nci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan 3'üncü sırada yer aldı. Bu sırayı Ukrayna ve İngiltere takip etti.

Türkiye'ye ağustosta en çok ziyaretçi gelen ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu 439 bin 731 ziyaretçi ile 1'inci, İngiltere 260 bin 846 ziyaretçi ile 2'nci, Ukrayna 255 bin 651 ziyaretçi ile 3'üncü oldu. Ukrayna'yı Almanya ve Bulgaristan izledi.

Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 ayda yurt dışından yüzde 73,94 azalışla toplam 9 milyon 271 bin 660 ziyaretçi ağırladı.

Öte yandan, Türkiye'yi en çok ziyaret edenler arasında yer alan Rusların, ağustosta en çok tercih ettiği şehir Antalya oldu.

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