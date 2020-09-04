Doğal gazdan sonra sıra petrolde: 7 bölgede arama başlıyor

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’de Türkiye'yi 41 bin metrekarelik bir alanın dışına çıkarmama gayreti geçtiğimiz yıl Kasım ayında Libya ile yapılan tarihi anlaşma ile bozulmuştu.

Türkiye, denizden komşusu Libya ile 27 Kasım 2019’ da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladı.

189 BİN KM ALANI KAPSIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye ile Libya'nın Akdeniz'de güç birliği yaptığı bu anlaşma ile Akdeniz’in batısındaki meşru sınırlar da ilân edilerek karar Birleşmiş Milletler’e bildirildi. Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları belirlendi.

Hukuksal olarak da geçerlilik kazanan bölge 189 bin kilometrekarelik bir alandan oluşuyor.

7 ALAN İÇİN ARAMA BAŞVURUSU

Tarihi anlaşmanın ardından beklenen adım ise 30 Mayıs 2020'de geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de 12 millik Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni ruhsat başvurusu yaptı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de söz konusu başvuruyu duyurdu.

BAŞVURU ALANLARI

Yapılan başvurular kapsamında Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında AR/TPO/KD/O20,O21,P20,P21,AR/TPO/KD/R20,R21,S20,S21,R18,R19,S18,S19,S16,S17,T18,T19,U18,U19,T16,T17,U16,U17, T16,T17,U16,U17, V18,V19 no’lu paftalarda arama yapmak için 7 adet ruhsat talebinde bulundu.

HARİTA PAYLAŞILDI

Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı da haziran ayının başında Türkiye'nin, BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşarak, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdüreceğinin mesajını verdi.

90 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG),TPAO’nun başvurusunu onaylaması için 90 günlük askı süresi bulunuyordu. 30 Mayıs'ta yapılan başvuru sonrası söz konusu 90 günlük süre ise 1 Eylül itibariyle doldu. MAPEG'in önümüzdeki günlerde başvuru yapılan 7 saha için TPAO'ya ruhsat vermesi bekleniyor.

Ruhsatların çıkmasıyla arama yapmak üzere bölgeye ilk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi gidecek.

PETROL ARANMAYA BAŞLANACAK

Çıkacak arama ruhsatları sonrasında Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de özellikle son zamanlarda geliştirmiş olduğu petrol arama ve sondaj çalışmalarına yönelik kabiliyetlerini Libya'da sınırları çizilmiş bölgeye de taşıyacak. Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama çalışması başlayacak.

TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK ENERJİ FİLOSU: AKDENİZ VE KARADENİZ'DE KARIŞ KARIŞ PETROL ARIYORLAR

Enerji rekabetinde gerilimin merkezi Doğu Akdeniz iken, Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervi ile tüm dünyaya bir sürpriz yaptı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi yalnızca ekonomik boyutuyla değil, stratejik açıdan da epey önemli. Bu keşif Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki böylesine tarihi bir buluşa imza atılmasında hangi adımlar etkili oldu? Türkiye'nin kaderini değiştirecek filonun hikayesine gelin birlikte bakalım.

İHTİYACIMIZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYABİLİR

Küresel petrol üretiminin yüzde 3'ünü gerçekleştiren Libya Afrika kıtasındaki en büyük petrol rezervine sahip ülke durumunda. Libya her sene bu rezervin binde dördünü çıkarıyor. Libya'da 180 milyon doları aşan yatırımı bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama çalışmalarına başlamasının 2000'li yılların başına denk geliyor.

Uzmanlar Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşması kapsamında arama yapılacak bölgeden Türkiye'nin ihtiyacı olan petrolün büyük bir bölümünün çıkarılabileceğine vurgu yapıyor.

8 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yayımladığı rapora göre, Doğu Akdeniz'de kıyı şeritleri petrol ve doğal gaz yatakları açısından paha biçilemez değerde. Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz tespit edildi.

TARİHİN EN BÜYÜK KEŞFİ

Son yıllarda peş peşe satın alınan arama ve sondaj gemileriyle denizler karış karış aranıyor. Onca emek ve çabanın ilk sonucu ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Fatih sondaj gemisi yapılan 9'uncu sondajda Karadeniz'de Zonguldak açıklarında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervine ulaştı. 320 milyar metreküplük rezervin 2023 yılına kadar karaya çıkarılıp kullanıma sunulması bekleniyor.

YENİ MÜJDELER GELEBİLİR

Sakarya Havzası olarak adlandırılan bölgeyi yorumlayan uzmanlar, sismik araştırma sonuçlarının son derece olumlu olduğunu ve benzer katmanlar tespit edildiğini, 2100 metre derinlikten bin metre daha da derine inileceğini ve 3000 metreden fazla bir derinlikte sondajın devam edeceğini, dolayısıyla aynı yerden yakında başka müjdelerin de gelebileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE TERS KÖŞE YAPTI: RUSLAR'IN FİYAT İNDİRMEKTEN BAŞKA ŞANSI YOK!

Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.