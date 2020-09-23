  • BIST
    1102.19
  • Dolar
    7,6862
  • Euro
    8,9897
  • Altın
    464,2470
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus muhalif lider Aleksey Navalni taburcu edildi
KPSS sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Sesini bir kez daha yükselttiği için takdir ediyorum
Başkan Erdoğan'ın konferans önerisine destek: Olumlu bir çağrıdır, katılmaya hazırız
Yemen'de siviller bombalandı: 16 yaralı
ABD'den Çin'e çok sert yanıt: Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur
Meteoroloji'den 8 ilimize yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır
Rusya Devlet Başkanı Putin'den BM personeline ücretsiz koronavirüs aşısı sözü
Cavani, Fenerbahçe'nin tapusunu istedi!
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: 6 ülke birleşip anlaşma imzaladı
Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
Motorine indirim geliyor
Facebook, siyasi içerikli bazı hesapları kapattı
Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor
Binbaşı Ercan Kurt'un katili Amanoslar'da öldürüldü
Bu bir devrim! İkinci baro bugün kuruluyor
AK Parti'den öğrencilere tablet müjdesi
Türkiye 54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayali olduk
Fransız basını Başkan Erdoğan-Macron görüşmesini böyle gördü
Türkiye ilk kez atamıştı: Sinan Yeşildağ görevine başladı
Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor! ABD ordusunun sivil havacılık kodu hileleri
ABD'den Çin'e karşı bir adım daha! "Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı" onaylandı
İlk kez duyan Fatma'nın sevinci ağlattı
23 Eylül 2020 Çarşamba 08:57:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 09:41:00

Türkiye 54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayali olduk

ABONE OL

İngilizlerin sonbahar tatili planlarında da Türkiye açık ara birinci oldu. Türkiye'ye 60 yeni uçuş eklenirken turizmciler bu yıl sezonun hiç kapanmayacağını söyledi.

İngilizlerin tatil tercihleri arasında sonbahar sezonunda da Türkiye açık ara birinci durumda. Türkiye'ye 60 yeni uçuş eklenirken turizmciler bu yıl sezonun hiç kapanmayacağını söyledi.

Büyük Britanya’da, Türkiye tatiline ilgi sonbahar sezonunda da sürüyor. Akşam Gazetesi'nden Ender Türkkan'ın haberine göre, İngiliz Daily Express gazetesi, “Türkiye, seyahat koridoru listesindeki yeri sayesinde son haftalarda İngiliz turist akınına uğradı” diye yazdı. Diğer gazetelerde de, fiyat karşılaştırma sitesi ve online rezervasyon portalı Travel Supermarket’in verileri doğrultusunda, Türkiye’nin ekim ayında da Britanyalılar için dünyanın en popüler tatil destinasyonu olmaya devam edeceği vurgulandı.

BODRUM, FETHİYE, ANTALYA

Haberlerde, tatil paketi aramalarında karantinasız seyahat imkanı tanınan 54 ülke arasında Türkiye’nin ilk sırada olduğuna işaret edildi, “Travel Supermarket’e göre, yalnızca 8 Eylül ile 15 Eylül arasında, 11 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında çıkış yapan tatiller için tüm paket tatil fiyatı karşılaştırma aramalarının yüzde 30’u Türkiye içindi” ifadeleri kullanıldı. Britanyalıların Türkiye’de en çok tercih ettikleri tatil merkezleri ise Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Antalya olarak sıralandı. Türkiye ilgisi İngiliz tur operatörü ve hava yolları firmalarının planlamalarında, faaliyetlerinde değişiklik yapmasına yol açtı. İngiltere’nin önde gelen hava yolu şirketleri 60 yeni uçuş eklediğini duyurdu. Sezonun kışa uzatıldığı açıklandı.

HER ZAMAN MÜSAİTİZ BEKLERİZ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu üyesi Suat Esin şunları söyledi: “Bölgemiz, iklimi, doğal ve tarihi zenginlikleriyle yılın her dönemi tatil yapmaya müsait. Marmaris’te senenin 10-11’i ay denize girmek mümkün. Yıl sonuna kadar hatta kışın da misafirlerimizi ağırlayabiliriz.”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER