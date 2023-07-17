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17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:03:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:03:00

Turkish Cargo küresel hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sıraya yükseldi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, mayıs ayında dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sırada yer aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayınladığı aylık veriler göz önüne alındığında, geçen yılın aynı döneminde beşinci sırada yer alan Turkish Cargo, 2023'ün Mayıs ayında Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak ilk üç hava kargo taşıyıcısından biri oldu.

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının katedilen kilometreyle çarpımı sonucu elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre, Turkish Cargo kilometrelendirilmiş taşınan kargo tonajını bir önceki aya göre yüzde 17 artırarak pazar payını yüzde 4,7'den yüzde 5,4 seviyesine çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Turkish Cargo olarak sürekli büyüme ve gelişme hedefimiz doğrultusunda sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıları, gelecek hedeflerimizin bir taahhüdü olarak görüyoruz ve hava kargo sektörüne değer katmak için daha sıkı çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : THY Basın Müşavirliği Turkish Cargo THY Yönetim Kurulu
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