Türkali-2 kuyusu testlerinde rekor seviye

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20 Kasım 2021 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 21:00:00

Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküp akışla devam ediyor

Kaynak: AA

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Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez türkali2 enerji
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