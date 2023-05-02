VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Terör örgütünü bir diğerine karşı kullanarak terörle mücadele yapılmaz"
Türkiye'nin nisan ayı ihracatı 19,3 milyar dolar oldu
Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti
'Yapay zekanın babası' Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım
Başkan Erdoğan, son yılların en büyük petrol keşfini açıklayacak
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
02 Mayıs 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 13:15:00

Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.

Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.

1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.

Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.

Etiketler : tmsf tasarruf mevduatı sigorta fonu türk ticaret bankası satış
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk
‘Tarifi Zor'a beraat talebi

‘Tarifi Zor'a beraat talebi
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
30 metreden atladı

30 metreden atladı
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
Doğru insanı seçemiyorum

Doğru insanı seçemiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX