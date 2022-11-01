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01 Kasım 2022 Salı 14:23:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 14:23:00

Türk Telekom Ventures'dan girişim sermayesi yatırım fonu

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TT Ventures, artık girişim yatırımlarını “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile yapmaya başlıyor. Türk Telekom Grubu'nun yatırımcılarından biri olduğu fon, global büyüme potansiyeline sahip inovatif teknoloji girişimlerine yatırım yapacak. Yerli ve yabancı yatırımcıların katılımının amaçlandığı bu fonun, Türk Telekom Grubu'nun da stratejik destekleri ile yatırımcılarına finansal getiri sağlaması hedefleniyor.

TT Ventures, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak motivasyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. TT Ventures ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. arasında "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurulması için anlaşma sağlandı ve fon kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylandı.

"GİRİŞİMCİLERE VE YATIRIMCILARA DEĞER KATMAYI AMAÇLIYORUZ"

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, konuya ilişkin şöyle konuştu: "TT Ventures olarak, girişimlere doğru büyümenin kapılarını açmak ve girişimcilik ekosistemini büyüterek Türkiye'yi geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda; Türk Telekom Grubu'nun da yatırımcılarından biri olacağı "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nu hayata geçirdik. Özellikle yerli ve yabancıların katılımının amaçlandığı fonumuzun Türkiye girişim ekosistemi için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Grubumuzun sağladığı destekler ve stratejik sinerjinin getireceği ivme ile uzun vadeli değer yaratarak, fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu fon, yatırım stratejimizin ilk ayağı olmakla birlikte yakın zamanda bu alandaki yeni adımlarımızla küresel düzeyde bir yapıya ulaşmayı amaçlıyoruz."

ESNEK YATIRIM MODELLERİYLE DAHA FAZLA GİRİŞİME DESTEK

Yatırım portföyünü zenginleştirmeyi amaçlayan TT Ventures, kurulan "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile birlikte kurumsal yapılar, girişim sermayeleri ve melek yatırımcılardan, global finans kuruluşlarından ve diğer çeşitli yatırımcılardan daha yüksek hacimli fon toplama imkânı kazanıyor. Ayrıca bu fon sayesinde TT Ventures'ın, esnek yatırım modelleri ile daha çok girişime yatırım yapması mümkün olacak.

Türk Telekom'un Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi olarak 2018 yılında kurulan TT Ventures, erken ve orta aşama girişimleri Türk Telekom'un desteği ve yatırımı ile büyütmek ve girişim ekosistemine değer sağlamak üzere kuruldu. TT Ventures şu ana kadar 13 şirkete yatırım yaptı.

Etiketler : TT Ventures TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Türk Telekom
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