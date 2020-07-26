  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Şiddete maruz kalmış olabilirim
Karın ağrıları dinmeyecek!
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' Kurban Bayramı'na hazır
Kadın girişimci kendi işinin patronu oldu
Deprem oldu sandılar: 9 katlı binanın zemin kolonu patladı
Kurban Bayramı öncesi Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarılar
Rus turizm sektöründe 'Türkiye' sevinci
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de geri sayım başladı! Son 100 gün
Fed faizde değişikliğe gitmeyecek, yeni politikalara işaret edebilecek
Bu paylaşımdan hemen sonra dehşeti yaşadı
Elektrik faturalarına "yeşil" işaret!
Rasulayn'da pazar yerine bombalı terör saldırısı: 5 ölü
Yeni dijital dönüşüm hamlesi
6 ayda 9 milyon TL! Gel jigolo ol tuzağı
Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Otelde dehşet anları! Tahra ile saldırdılar, panik odası hazırlanıyor
"Vefat edene dua edilir, beddua değil"
Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı
Bakan Selçuk duyurdu! Destek miktarı arttırıldı
26 Temmuz 2020 Pazar 10:59:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 10:59:00

Türk şirketi BDY Group, Rus LPG firmasını satın aldı

ABONE OL

BDY Group'un Üst Yöneticisi Koray Güzelderen, '64 bin 150 metreküp kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminaline sahip Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attık.' dedi.

Güzelderen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de BP'nin Rus şirketi Petgaz BV'ye sattığı Petgaz AŞ'yi almak üzere 3 ay önce görüşmelere başladıklarını anlattı.

Söz konusu görüşmelerin tamamlandığını aktaran Güzelderen, "64 bin 150 metreküp kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminaline sahip Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attık. Tamamladığımız satın alma işleminin LPG faaliyetlerimizi ileriye taşımada kilit rol oynayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Madencilik ve inşaat sektöründe de ülkemize yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz"

LPG terminaliyle iç ve dış pazardaki faaliyetlerini artırarak LPG tedariki sağlamaya devam edeceklerini belirten Güzelderen, şunları kaydetti:

"Hatay Dörtyol'da bulunan terminalden Akdeniz piyasasındaki ihracat payımızı artırmayı ve buna bağlı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaparak pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. BDY Group olarak, LPG ve petrol sektöründe yenilikçi bir şekilde yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bunun dışında halihazırda çalışmalarımızın olduğu madencilik ve inşaat sektöründe de ülkemize yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz.

Sektör içi ve sektör dışı fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi sağlamak için çalışmalarımıza hız verdik. Yatırımlarımızda, ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve yeni istihdam olanakları oluşturmayı hedefliyoruz."

- "Satın alma, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da önemli "

Koray Güzelderen, BDY Group'un, Petgaz'ı satın almasıyla lojistik ekibi ve araç filosunun da genişleyeceğini, böylece sadece lojistik tarafında yaklaşık 100 kişiye yeni istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Söz konusu satın almanın Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Güzelderen, "Uluslararası LPG piyasasında büyük aktörlerle partnerlik yapma imkanı doğacak ve bu sayede ülkemize yeni yatırımcılar çekilebilecek." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER