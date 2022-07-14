Türk otomotiv sektörünün 6 aylık yan sanayi ihracatı 6,5 milyar dolara yaklaştı

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

Türkiye'nin ihracatında yıl bazında üst üste 16'ncı kez lider olan otomotiv endüstrisinin yılın 6 ayında 15 milyar 261 milyon 224 bin dolar olan toplam dış satımının yüzde 42,5'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyar 943 milyon 824 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,24 artarak 6 milyar 493 milyon 259 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 6,39 artışla 1 milyar 440 milyon 687 bin dolardan, 1 milyar 532 milyon 727 bin dolara yükseldi. Almanya'ya yan sanayi ihracatı, toplam yan sanayi dış satımının yüzde 23,6'sına karşılık geldi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise ABD olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 338 milyon 279 bin dolarlık ürün gönderilen ABD'ye bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 36 artışla 460 milyon 376 bin dolara ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 0,5 azalışla 419 milyon 941 bin dolardan, 417 milyon 507 bin dolara geriledi.

Çekya'ya yan sanayi ihracatında yüzde 75 artış

Ocak-Haziran 2022'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında Fransa yüzde 9,47 artış ve 367 milyon 608 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 18,29 yükseliş ve 324 milyon 616 bin dolarla 5'inci, Birleşik Krallık yüzde 4 artış ve 323 milyon 377 bin dolarla 6'ncı, Polonya ise yüzde 17,63 yükseliş ve 267 milyon 272 bin dolarla 7'nci sırada yer aldı.

Polonya'yı, yüzde 19,62 azalış ve 234 milyon 297 bin dolarla Rusya, yüzde 6,98 artış ve 192 milyon 533 bin dolarla Romanya, yüzde 4,90 yükseliş ve 176 milyon 473 bin dolarla Belçika takip etti.

Ayrıca, Fas'a yüzde 0,45'lik azalışla 145 milyon 145 bin, Hollanda'ya yüzde 8 yükselişle 114 milyon 200 bin, Çekya'ya da yüzde 75 artışla 106 milyon 28 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihracına imza atıldı.