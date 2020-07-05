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Türk modası dijital fuarla dünyaya pazarlanacak
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05 Temmuz 2020 Pazar 13:03:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 13:03:00

Türk modası dijital fuarla dünyaya pazarlanacak

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EİB Başkanı Sertbaş,Türkiye'ye geçen yıl 27 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Türk moda endüstrisinin Kovid-19 döneminde düzenlenen dijital fuarlarla ihracattaki kan kaybının önüne geçmeyi amaçladığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk dijital fuarını 1-4 Haziran'da Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarı'yla gerçekleştiren Türk moda endüstrisi, 15 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda ihracatını artırmak için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sertbaş, Kovid-19 sürecinde fiziki fuarları uzun bir süre daha gerçekleştirmenin mümkün gözükmediğine, bu süreçte ihraç ürünlerini pazarlamada dijital fuarların olmazsa olmaz konumuna geldiğine dikkati çekti.

Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'na 120'den fazla ülkeden 15 bin satın almacının katılımını sağlayacaklarını ifade eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyelerinin katılımını organize etmek için çalışma başlattık. İhracatçılarımızla tedarikçilerimizi Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda dijital ortamda buluşturacağız. Türkiye'nin haziran ayındaki hazır giyim ihracatı yüzde 25'lik artışla 1 milyar 353 milyon dolara, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin haziran ayındaki ihracatı ise yüzde 29'luk artışla 104,2 milyon dolara çıktı. Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı ihracatçı firmalarımıza yeni ihracat bağlantıları için fırsatlar sunacak."

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