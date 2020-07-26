Türk mobilyaları Çin'de fuarda tanıtılacak

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26 Temmuz 2020 Pazar 14:28:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 14:28:00

Türk mobilyaları fiziki ve sanal fuarda eş zamanlı tanıtılacak

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China Int'l Furniture Fair fuarıyla eş zamanlı olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Ticaret Bakanlığı desteğiyle Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.

Türkiye'den de 45 firmanın katılımıyla Çin'de mobilya sektörüne yönelik olarak 27-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek China Int'l Furniture Fair (CIFF) fuarıyla eş zamanlı Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticarette dijitalleşmenin öneminin ortaya çıktığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, sanal heyet ve fuarlar hayata geçirildi.

Bu kapsamda bakanlık desteğiyle 1-4 Haziran'da Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda gerçekleştirilen 31 firmanın katıldığı Shoedex 2020 Sanal Fuarı 2 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Sektöründe dünyada ilk olan ve 22-26 Haziran'da 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Agrivirtual Fuarı ise 50 bine yakın ziyaretçiye kapılarını araladı.

FİZİKİ VE SANAL FUARLAR BİR ARADA

Küresel ekonomideki toparlanmaya paralel olarak bu süreçteki ilk milli katılım fuar organizasyonu ise 45 Türk firmasının katılımıyla Çin'in Guanco şehrinde 27-30 Temmuz'da China Int4l Furniture Fair (CIFF) fuarına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Türk mobilya sektörünün hedef pazarlarından biri olan Çin'deki bu fuarla eş zamanlı olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.

Böylece firmalar mobilya konusunda önde gelen uluslararası fuarlardan olan CIFF'de ürünlerini geleneksel yöntemlerle sergileme imkanı bulacak, aynı zamanda teknolojinin sunduğu imkanlarla dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya gelme fırsatı elde edecek.

Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuarı'na Türkiye'den mobilya sektöründe faaliyet gösteren 50 firma katılım sağlayacak. Bu firmalardan 45'i de CIFF'te fiziki olarak yer alacak.

Sayısı 20'yi aşkın ülkede yürütülmekte olan tanıtım faaliyetleri sayesinde 500 civarında profesyonel alıcı Furnistry Virtual 2020 katılımcılarıyla buluşacak.

Bu süreçte ihracatçıların karşılaştığı engellerin aşılması için ticarette dijitalleşme hamlesiyle birlikte ortaya konulan sanal heyet ve sanal fuar mekanizmalarıyla bakanlık, iş dünyasının yanında olmaya devam edecek.

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