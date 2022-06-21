Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı TLREFK Borsa İstanbul Tarafından Hesaplanmaya Başlayacak

Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satım taahhüdü ile alım işlemlerindeki getiri oranı kullanılarak hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayacak olan TLREFK oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi verilerine 22 Haziran 2022 tarihinden itibaren BISTECH Veri Yayın Sistemi ve Borsa İstanbul internet sitesinden ulaşılabilecek.

TLREFK Kuralları, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturuldu.