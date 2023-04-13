Türk-İş hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı

Türk-İş hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif etti. Hükümetin taban aylık teklifi 11 bin 500 TL" dedi.

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