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13 Nisan 2023 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 11:17:00

Türk-İş hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı

Kaynak: İHA

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Türk-İş hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif etti. Hükümetin taban aylık teklifi 11 bin 500 TL" dedi.

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Etiketler : türkiş hükümet zam

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