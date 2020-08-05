  • BIST
    1090.22
  • Dolar
    7,0335
  • Euro
    8,3643
  • Altın
    459,9460
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazır giyim ihracatı temmuzda 1,8 milyar doları aştı
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor
Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li terörist yakalandı
ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi
Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyon: 6 gözaltı
Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu"
2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Milli motosikletçiler Portekiz ve Çekya'da piste çıkacak
AİHM FETÖ sanığının 'Kovid-19' gerekçesiyle yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti
Tarih tekerrür eder mi?
Bakan Pekcan açıkladı! Türk Eximbank'tan önemli anlaşma
Otomotiv ihracatını AB ülkeleri sırtladı
İlk kez görüntülendi! Virüsün yayılması engelleniyor
Karadeniz'in en çok ihracat gerçekleştiren ili Trabzon
57 ülkeye Mehmetçik mührü!
Lübnan'ın dünyaya açılan kapısıydı! İşte Beyrut Limanı'nın stratejik önemi...
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Lübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı
PKK'ya ağır darbe! 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı
Galatasaray Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
Kaleci Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor'a veda etti
05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:43:00

Türk Eximbank'tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması

ABONE OL

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve iş birliklerinin önem kazandığını belirterek, Türk Eximbank’ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkati çekti.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını aktardı.

Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş birliğine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla iş birliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür nedeniyle posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak."

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

İhracat kredi kuruluşları tarafından sıklıkla benimsenen bir risk paylaşım modeli olan reasürans mekanizmasıyla işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında tek dokümantasyon ve finansman koşulları ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirten Pekcan, "Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildi. Bankamız, yurt dışındaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının uygun maliyetlerle finansman kaynaklarına erişimlerini artırarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eximbank’ın anlaşma imzaladığı, 1922 yılında dünyanın 3'üncü ihracat destek kuruluşu olarak kurulan EKF, geçen yıl 2,7 milyar dolar tutarında resmi destekli orta-uzun vadeli sigorta/garanti desteği sağlayarak dünyada 14'üncü sırada yer almıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER