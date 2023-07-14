Türk çayı ihracatı yılın ilk yarısını artışla kapattı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den yılın ilk yarısında 111 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Ocak-Haziran 2022 döneminde 12 milyon 234 bin 737 dolar olarak kayıtlara geçen Türk çayı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32 artışla 16 milyon 163 bin 127 dolara ulaştı.

Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'tan oldu.

Yılın ilk yarısında Belçika'ya 6 milyon 885 bin 337, ABD'ye 2 milyon 93 bin 263, Birleşik Krallık'a ise 1 milyon 599 bin 342 dolarlık çay ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak, Suudi Arabistan, Cezayir, Slovakya, Kongo, Meksika, İtalya, Brezilya, Panama, Gabon, Malezya, Yeni Zelanda, Endonezya, Portekiz, Polonya, Angola, Togo ve Ruanda'ya da bu dönem çay satıldı.

"İhracatın daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türk çayı ihracatının her geçen yıl yükseldiğini söyledi.

Ürünün ihracatındaki artışın yanında ülke çeşitliliğine de dikkati çeken Turgut, Türk çayı ihracatının yıla güzel başladığını, yılın ilk yarısını artışla kapattığını ifade etti.

Turgut, yıl sonuna kadar çay ihracatının artış trendini sürdüreceğinden ümitli olduklarını belirterek, "Çay ihracatımız da ülke çeşitliliği de her geçen yıl artmakta. Amacımız Avrupa, Orta Doğu, ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımızın daha da artırılmasıdır. Bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde etkin şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Turizm potansiyelinin de çay ihracatına pozitif yansıdığını anlatan Turgut, "Bölgemize yoğun turist akını olması, çayımızın bilinirliğinin artırmasını sağlamış, bu durum da ihracatımıza olumlu katkı yapmıştır. Bu minvalde tanıtım ve ticaret heyeti programları ile ihracatın daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.