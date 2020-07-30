  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9860
  • Euro
    8,2137
  • Altın
    438,3050
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk tavaflar yapılıyor!
Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! 'Son dakika'da geldiler işler yoluna girdi
Mısır'dan akılalmaz Suriye hamlesi
Kurban Bayramı tatili için yola çıktılar!
Dolara büyük darbe! İlk kez yüzde 50'nin altına düştü
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Cuma, Cumartesi dikkat!
Bakan Varank'tan aşı açıklaması: İş birliği yapabiliriz
Gaziantep'in tarihi AVM'si: Zincirli Bedesten
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu
Kurban Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
Uzmanından bayram coşkusunu 'tedbirli yaşama' önerileri
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Kurban Bayramı'na hazır
Bahçeli uyarmıştı, MHP'den ihraç edildi
Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladı
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Bayram, 24 TV ile evinize geliyor...
YPG'den ABD'li komutana dostluk plaketi
İsrail muhalefetinden iç savaş uyarısı: Provokasyon eken kan biçer
Soner Yalçın'a kötü haber: Villası için yıkım kararı çıktı
Aşı müjdesi Ankara'dan geldi: Türkiye'de ilk
Komşu İran ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi
"Biz onları Rusya'dan korumaya çalışıyoruz, onlar milyar dolarlar veriyor"
Suriye'ye ‘kopya' Ayasofya yapacaklar!
30 Temmuz 2020 Perşembe 13:03:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 13:06:00

Turizmcilerin yüzü 'son dakika' rezervasyonlarıyla güldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü, Kurban Bayramı öncesi yapılan rezervasyonlarla umutlandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tatil planlarında değişiklik olduğunu söyledi.

Vatandaşların, butik, küçük ve kapasitesi daha düşük otellere yöneldiğini belirten Gencer, bunun yansımalarının bayram tatilinde de devam ettiğini bildirdi.

Bu dönemde özellikle mavi tura ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gencer, bayramda tekne turlarında boş yer olmadığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle artık vatandaşların aylar öncesinden değil günler öncesinden rezervasyon yaptığına işaret eden Gencer, şöyle konuştu:

"Rezervasyonlarda son günlerde bir yoğunluk olmasını bekliyorduk çünkü vatandaşlar artık her gün vaka sayılarına, yoğun bakımda yatan kişi sayılarına odaklanmış. Bu rakamlardaki artış insanların tatil planlarını erteleyebilirdi. Çok şükür böyle bir artış olmadı. Vatandaşlar da bayrama sayılı günler kala, özellikle bu hafta içi rezervasyonlarını yaptırdı. Ege'de küçük ölçekli otellerimiz salgın önlemleri kapsamında belirlenen kapasitelerini doldurdu. Bu bayramda açık olan otellerde yüzler gülüyor."

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de sektörün yeniden nefes almaya başladığını dile getirdi.

"SEKTÖR BEKLEDİĞİNDEN FAZLASINI BULDU"

Pandemi nedeniyle bayram rezervasyonlarında beklentinin düşük olduğunu ifade eden İşler, "Bizim eski rezervasyon sayılarını almamız mümkün değil. Şu an doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 80'lere ulaştığını biliyoruz. Bu da sosyal mesafeli tatili göz önüne alırsak tesis kapasitelerine bakıldığında yüzde 100 doluluk demektir. Yani yüzde 80 dolu olan oteli aradığınızda size boş odam yok diyecektir çünkü oteller sadece odadan ibaret değil. Bunun restoranı, sahili ve diğer sosyal alanları var." dedi.

Bazı tesislerin açılmadığını belirten İşler, açılan otellerin satış yaptığını, kapalı otellerin ise bu fırsatı kaçırdığını söyledi.

İşler, salgın döneminde aylık değil günlük satışların olduğunu belirterek, "Her gün rakamlar değişiyor. Sürekli yukarı doğru tırmanan bir rezervasyon yoğunluğu var. Bayramın, pandemiye rağmen dolu geçeceğini görüyoruz. Turizm sektörü salgına rağmen beklediğinden fazlasını buldu." diye konuştu.

"KEŞKE AÇMASAYDIM DİYEN OTELCİ YOK"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden de sezonun ağırlıklı olarak yerli turistle başladığını, son 15 gündür de yabancı hareketliliği yaşandığını bildirdi.

Tatilcilerin bu dönem son dakika rezervasyon yaptırdığına dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

"En büyük ağırlığımız yerli pazar. Yüzde 100 doluluk beklentisi içinde olan bir otel yok. Otelini açıp da ' 'Keşke açmasaydım.' diyen otelci de yok. Açtıktan sonra bir hareket geliyor. Otellerin belli bir doluluğu var. Turizm normalleşirse 2021 yılına sorunlarımızı devretmeden gireriz." 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER