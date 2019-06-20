Turizmci 50 bin eleman arıyor

Turizm sektörü krizli yılları geride bırakıp yeniden yükseliş dönemine girdi. Rus pazarından Avrupa pazarına kadar hedef pazarlardan çok sayıda turist beklenen sektörde, bu yıl dolulukların yüksek sezonda yüzde 100’lere ulaşacağı öngörülüyor.

15 BİN 400 GARSON

Turizmde işlerin toparlanmaya başlamasıyla birlikte kriz döneminde elemanlarını çıkarmak zorunda kalan kıyı otellerinden şehir otellerine kadar tüm tesisler, yeniden eleman arayışına girmiş durumda. 2014-2016 sezonlarında 500 binin üzerinde eleman çıkarmak zorunda kalan turizmciler, son 2 yıldır kadrolarını yeniden doldurmaya başladı. Bu yıl dolulukların yüzde 100’lere ulaşacak olmasına dair alınan sinyallerle birlikte, İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği’nin (İNKAY) verilerine göre, sektöre 50 bin yeni çalışan aranıyor.

KAYIP TELAFİ EDİLDİ

Ağırlıklı olarak kıyı otellerinin eleman arayışı hızlanırken, 15 bin 500 garson, 15 bin çeşitli kademelerde aşçı, 10 bin komi, 3 bin 500 ön büro çalışanı, 6 bin kat görevlisine ihtiyaç duyuluyor. Turizm sektöründe yaklaşık 1,5 milyon kişi çalışırken bu sayı 2016 yılında bir milyona kadar gerilemiş, 2017 ve 2018 yıllarında ise bu kaybın yarısı telafi edilmişti.