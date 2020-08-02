  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan Erdoğan bizzat talimatı verdi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı
İshak Paşa Sarayı'na Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi
Bakan Koca tatilcileri uyardı! Tatilde dikkatli olalım
Türkiye Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi
Gazze'de geliştirilen biçerdöver hem çiftçiyi hem de cebini koruyor
Heybeliada açıklarında içi dolu tekne kayalıklara oturdu
Turizm sektöründe 'Rus pazarı' sevinci
Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu
Ermeni Bakan'dan komik Türkiye açıklaması: Karşı koymaya çalışacağız!
Akıllı telefon pazarında lider değişti
Fındık için markalaşma önerisi
Milli Kütüphanenin kitap sayısı arttı
YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe!
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 850 bini geçti
Bakan duyurdu: Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak
Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Afganistan'da sel felaketi: 16 ölü
Koronavirüs aşısında heyecanlandıran açıklama! Ekim ayına hazır
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti!
02 Ağustos 2020 Pazar 12:29:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 12:29:00

Turizm sektöründe 'Rus pazarı' sevinci

ABONE OL

Antalya'da turizmciler, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlayacak olmasının sevincini yaşıyor.

Geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirle tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da turizmciler, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlayacak olmasının sevincini yaşıyor.

AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te 2 milyon 838 bin 134, 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374 Rus turist Antalya'ya geldi.

Turizm kentini, 2018'de 4 milyon 803 bin 860, geçen yıl ise 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir ziyaret etti. Kente geçen yıl gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin yüzde 35'ini oluşturan Ruslar, en çok deniz, kum ve güneş tatilini tercih ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yoğun tedbirlerin alındığı tesislerde, Rusya'dan İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'ya da 10 Ağustos'ta charter uçuşların başlaması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'ya gelen bazı Rusların tarifeli uçaklarla tatil için Antalya'ya geldiği belirtildi.

"RUSYA KAYNAK PAZARIMIZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin iç pazarla başladığını, Ukrayna ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların başlamasıyla dış turizm hareketliliğinin de olduğunu söyledi.

Rusya'nın hem Türkiye hem Antalya için birinci kaynak pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli bir pazar. Rusya'dan, İstanbul ve Ankara uçuşları başladı, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya'ya charter uçuşları başlayacak. Bu mutlaka dış turizm anlamında özellikle Antalya bölgesinde bir hareket sağlayacak. Almanya'dan seyahat uyarısının kaldırılması noktasında beklentimiz vardı. Almanya ile başlayıp, diğer Avrupa ülkelerinde de bu uyarının kaldırılıp Avrupa bölgesinde bir turizm hareketliliğinin ağustosta başlamasını öngörüyoruz."

İşletmelerde Kovid-19 dolayısıyla tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yağcı, en önemli önceliklerinin, sağlıklı turizm hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

"RUS MİSAFİRLER, 'HER ŞEY DAHİL'İ SEVİYOR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Kurban Bayramı'nda iç pazardaki hareketliliğin, sektöre can suyu olduğunu dile getirdi.

Rusya pazarının önemine işaret eden Atmaca, "Antalya'ya, Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde hareketlilik yaşanacak. Ruslar, Antalya'da tatil yapmayı çok seviyor." dedi.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Rus misafirlerin en çok "her şey dahil" sistemini tercih ettiğini, dolayısıyla Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER