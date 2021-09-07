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07 Eylül 2021 Salı 21:22:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 21:22:00

Turizm sektörü yetkilisi aktardı: Türkiye açık ara önde

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Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, ülke vatandaşlarının turizm amaçlı ziyaret edilebileceği 40 ülkenin olduğunu, ancak Türkiye'de tatile yönelik talebin, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta olduğunu söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistler nezdinde Türkiye'nin 2021'de en popüler tatil noktası olduğunu belirterek, "Turizm amaçlı ziyaret edilebilecek 40 ülke var. Türkiye'de tatile yönelik talep, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Lomidze, başkent Moskova'da Rus turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl yaklaşık 20 milyon vatandaşın Rusya içerisinde tatil yaptığını anlatan Lomidze, "Bütçe dostu alternatifler arasında Rusya'da tatil yapmak en uygun fiyatlı seçenek konumunda." diye konuştu.

Yurt dışında tatile yönelik talepte ise Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğuna işaret eden Lomidze, "Rus turistler nezdinde Türkiye 2021'de en popüler tatil noktası. Turizm amaçlı ziyaret edilebilecek 40 ülke var ancak Türkiye'de tatile yönelik talep, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta." dedi.

2019'da yaklaşık 6 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Lomidze, "2021'de ise 2020'ye kıyasla turist akışı belirgin şekilde daha yüksek. Yıl sonuna kadar Türkiye'yi yaklaşık 4 ila 4,5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Etiketler : turizm türkiye ekonomi ator maya lomidze
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