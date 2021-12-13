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13 Aralık 2021 Pazartesi 18:15:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 18:15:00

Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

Kaynak: AA

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Seyahatseverlerin merakla beklediği Turistik Doğu Ekspresi, salgın nedeniyle ara verilen seferlerine Çarşamba günü yeniden başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildi. Trenin ilk seferi ise 29 Mayıs 2019'da yapıldı.

Salgın nedeniyle 2020 yılı mart ayı ortasından itibaren ara verilen söz konusu seferlere yeniden başlanacak. Tren, Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba günü hareket edecek. Yolcuları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak.

Öte yandan Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars demir yolu güzergahı, seyahat yazarları tarafından dünyanın trenle seyahat edilecek en güzel ilk dört rota arasında gösterildi.

Ankara'dan saat 15.55'te hareket edecek tren, sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşacak. Yaklaşık 1300 kilometrelik parkuru 31,5 saatte tamamlayan trenler, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek.

Etiketler : turistik doğu ekspresi mart ayı
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