Turiste 30 euro'ya koronavirüs testi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, güvenli turizm sertifikalı konaklama tesislerinde, yabancı turistler talep etmeleri halinde 30 euro ücret karşılığında koronavirüs testi yaptırabilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı genelgeye göre, söz konusu otellerde numune almak için sağlık personeli bulundurulacak, bu oteller bir sağlık kuruluşuyla anlaşmalı olarak hizmet verecek. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulacak.

Sağlık Bakanlığı ve 81 ilin kültür ve turizm müdürlükleriyle otelcilere gönderilen genelgede, daha önce yayımlanan ve konaklama tesislerinde alınacak “koronavirüs” önlemlerini içeren genelgelere bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, güvenli turizm sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde, ikâmet adresi yurtdışında olan misafirlerin, “talebe bağlı olarak” 30 euro ücret karşılığında Kovid-19 testi yaptırabilmesi mümkün olacak.

KAYIT TUTULACAK

Numune almak için sağlık personeli bulundurulacak otellerde, yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet verilecek. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulacak. Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenecek. Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak bir “irtibat kişisi” belirlenecek. Tesiste pozitif vaka çıkması halinde ilgili il sağlık müdürlükleri ile il kültür ve turizm müdürlüklerine bildirimde bulunacak irtibat kişileri, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini de yönetecek. İl kültür ve turizm müdürlükleri tarafından numune alımı yapan konaklama tesislerinin listeleri hazırlanacak ve izlenerek güncellenmeleri sağlanacak.