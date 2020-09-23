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23 Eylül 2020 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 20:00:00

Tüpraş'tan "kota ve keyfi fiyat" iddiasına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Tüpraş, akaryakıt dağıtım şirketlerine kota uygulandığı ve keyfi fiyatlama politikası yürütüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazetede çıkan 'Akaryakıtta indirim oyunu' başlıklı yazıda, Tüpraş'a yöneltilen iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

'Pandemi gibi çok zorlu bir süreçte, olağanüstü özveri ve gayretle gece gündüz çalışırken, akaryakıt dağıtım şirketlerine kota uyguladığımız ve adeta keyfi fiyatlama politikaları yürüttüğümüz gibi çirkin iddialar kabul edilemez.' ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Halka açık bir şirket olarak üretim ve dağıtım süreçlerimiz dahil tüm faaliyetlerimizi olması gerektiği gibi en şeffaf şekilde yürütmekteyiz. Tüm satış ve fiyatlama politikamız da yasal düzenlemeler içinde gerçekleşmektedir. Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenen fiyat politikaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Uzunca bir süredir fiyat ayarlamaları kamu kurum ve kuruluşlarının mutabakatı sonrasında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla asılsız iddialarla okuyucuların yönlendirildiği şekilde indirimlerin yetersiz ya da geç yapılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Hatta yıl başından bugüne vergisiz pompa fiyatları karşılaştırıldığında Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve çok daha yüksek indirimler yapılmış olup mevcut fiyatlandırma metodolojisi rafinerimizi Avrupa rafinerilerine karşı haksız rekabete maruz bırakmaktadır.'

- 'RAFİNERİLERİN DUR KALK YAPARAK ÇALIŞTIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Açıklamada, rafinerilerin doğası gereği belli koşullar altında çalıştırılması gereken büyük sanayi tesisleri olduğu, 'dur kalk' yaparak çalıştırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle de rafinerilerin çalışma programlarının uzun vadeli olarak ele alındığı vurgulanarak, 'Her yıl kasım, aralık aylarında müşterilerimiz olan dağıtım şirketlerinden tüm rafinerilerimiz ve satış noktaları için takip eden yıla ilişkin ürün talepleri alınmakta ayrıca müşterilerimiz 3 aylık ve aylık dönemlerde ürün taleplerini belirli yüzdelerle revize edebilmektedirler. Müşterilerimizin bu taleplerine göre de her bir müşterimizin günlük alım miktarları oluşmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

Zamdan önce daha uygun fiyattan alım yapabilmek amacıyla günlük alımın 5-10 katı fazlası taleplerle karşılaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bu gibi durumlarda bile üretim, stok ve lojistik imkanlarımız elverdiği ölçüde ve her müşteriye eşit mesafede kalacak şekilde taleplere cevap vermekteyiz. Yalnızca, üretim ve stoklarımızın yetersiz kaldığı ya da lojistik olarak mümkün olmayan durumlarda, günlük baz talepleri dikkate alınarak, her müşteriye eşit mesafede durularak oransal olarak karşılanmaktadır. Hal böyleyken yazıdaki keyfi olarak müşteri taleplerini karşılamadığımız iddiası son derece haksız ve mesnetsizdir.'

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