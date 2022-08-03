Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 29 milyar 132 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 28,7 artışla 47 milyar 683 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 144,5 artışla 10 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,7 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9'a geriledi.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya (yüzde 3 artış), 1 milyar 318 milyon dolarla ABD (yüzde 24,8 artış) ve 1 milyar 17 milyon dolarla İngiltere (yüzde 3,6 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da 7 milyar 351 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 134 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 832 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 20,7 artış ve 10 milyar 187 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 3,9 artış ve 6 milyar 278 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 8 artış ve 1 milyar 937 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında temmuz ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

İTHALAT VERİLERİ



Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülkeler 4 milyar 369 milyon dolarla Rusya (yüzde 78,1 artışla), 3 milyar 805 milyon dolarla Çin (yüzde 43,2 artışla) ve 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya (yüzde 9,3 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,3 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 455 milyon dolarla Asya ülkeleri, 7 milyar 251 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 849 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, temmuz ayı ithalatında imalat sanayinin payı yüzde 73,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 19,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4,7 olarak hesaplandı.

Temmuzda BEC sınıflamasına göre en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 46,6 artışla 23 milyar 592 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 159 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 365 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ



GTS kapsamında ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 19,1 artarak 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 399 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 30,9 yükselerek 350 milyar 816 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 143 artışla 61 milyar 982 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70 olarak hesaplandı.