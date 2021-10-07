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07 Ekim 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 09:35:00

Tüm emeklileri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı

Kaynak: Hürriyet

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Yargıtay, yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Karara göre emekli maaşlarına bloke konulamayacak.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre Yargıtay kararına göre İzmir'de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı.

İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014'de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi.

MAHKEME DİRENDİ

Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK'na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.

Etiketler : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu İzmir 2. Tüketici Mahkemesi emekli maaş
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