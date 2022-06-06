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Tüketicilerin akredite edilmemiş 'helal' ibareli ürünlerle yanıltılması önlenecek
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06 Haziran 2022 Pazartesi 13:21:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 13:21:00

Tüketicilerin akredite edilmemiş 'helal' ibareli ürünlerle yanıltılması önlenecek

Kaynak: AA

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Tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere helal belgesi vermek isteyen kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenip akredite edilmesi zorunlu oluyor. Böylece marketlerdeki "helal" markaların yetkin kuruluşlarca düzenlenmesi sağlanacak.

AA muhabirinin Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) edindiği bilgiye göre, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumun faaliyetlerine ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların HAK tarafından akredite edilmesi bir yıllık geçiş süresinin ardından zorunlu hale gelecek.

Böylece, tüketicilerin erişimine sunulacak ürün ve hizmetlere helal belgesi vermek isteyen kuruluşların, uluslararası standartlar seviyesinde faaliyet gösterdiklerinin doğrulanması için HAK tarafından denetlenip akredite edilmesi gerekecek. Bu sayede tüketicilerin market raflarında eriştikleri ürünlerin üzerinde gördükleri "helal" markalarının, alanında yetkin, tarafsız ve denetlenmiş kuruluşlarca düzenlenmesi mümkün olacak.

Akredite yapılmadan helal belgesi düzenleyen kuruluşlara da kanun değişikliği sonucu para cezaları öngörülüyor. Bu kapsamda akreditasyonsuz helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Düzenlemeyle tüketicilerin helal işaretli ürün ve hizmetlere yönelik güven algısının güçlendirilmesinde mesafe katedilmesi öngörülürken Türkiye'deki helal belgelendirme kuruluşlarının hizmet kalitelerinin de uluslararası standartlara uyumlu seviyeye yükseltilmesi hedefleniyor.

İhracat yapılacak ülkelerin talebine göre yürütülen helal faaliyetlerine muafiyet

Yeni düzenlemeye göre, piyasaya arz edilecek ve HAK'ın akreditasyon hizmeti verdiği ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, kurumca veya onun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış yerlerce helal akreditasyonu zorunlu olacak.

İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri, bu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla düzenlemeden muaf tutulacak.

740 helal belgeli üretime akreditasyon

Türkiye'de helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek resmi organ olan HAK, 2019 yılının sonundan itibaren yerli ve yabancı birçok helal belgelendirme kuruluşunun başvurusunu sonuçlandırdı. Şu ana kadar 740 helal belgeli üretim tesisi HAK'ın akreditasyonu kapsamına alındı.

Gıda alanındaki faaliyetler yanında helal belgelendirme kuruluşları ve imalatçılar tarafından kullanılan laboratuvarlar ile sektörde görev alacak kişileri yetiştiren kuruluşlara yönelik denetimler de HAK'ın akreditasyon kapsamına girdi. Kısa süre içinde kozmetik ve turizm sektörlerindeki helal belgelendirme faaliyetleri kurumun çalışmaları arasına dahil edilecek.

Etiketler : Helal Akreditasyon Kurumu HAK 740 helal belgeli
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