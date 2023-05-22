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22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:32:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:32:00

Tüketici güven endeksi mayısta yüzde 4 arttı

Kaynak: AA

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Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 4 artarak 91,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla yüzde 4 arttı. Nisanda 87,5 olan endeks, mayısta 91,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 69,1 iken mayısta yüzde 2,2 artışla 70,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 89,8 iken bu ay yüzde 4,7 artış göstererek 94 oldu.

Nisanda 95,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,7 artarak bu ay 100,5 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 96,1 iken mayısta yüzde 3,1 artışla 99,1 olarak hesaplandı.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tüketici güven endeksi
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