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10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:11:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:15:00

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 541 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 53,2 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda aylık bazda 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 20,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Etiketler : TÜİK işsizlik rakamlarI işsizlik oranı MAYIS
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