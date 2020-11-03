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03 Kasım 2020 Salı 14:48:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 14:48:00

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Kaynak: AA

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TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını yüzde 2.14, yıllık enflasyonu ise yüzde 11.89 şeklinde açıkladı.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını yüzde 2.14, yıllık enflasyonu ise yüzde 11.89 şeklinde açıkladı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %11,89, AYLIK %2,13 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,67 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %0,09 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.

Ekim 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 324 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %12,00, AYLIK %1,97 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,18 artış gerçekleşti.

Etiketler : TÜİK EKONOMİ ENFİLASYON
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