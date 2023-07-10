TÜİK açıkladı: Mayıs'ta işsizlik yüzde 9,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,5'le tek haneye geriledi.
Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 9,5'e geriledi.
TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı mayıs ayında tek haneye indi.
TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı mayısta 0,5 puanlık düşüşle yüzde 9,5'e geriledi.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13 olarak belirlendi.
İŞSİZ SAYISI 193 BİN AZALDI
İşsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu.
İSTİHDAM 32 MİLYONA YAKLAŞTI
İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.
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