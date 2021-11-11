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TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan ilk yerli kolza hibrit tohumu toprakla buluştu
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11 Kasım 2021 Perşembe 11:46:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 11:46:00

TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan ilk yerli kolza hibrit tohumu toprakla buluştu

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk yerli kolza hibrit tohum adayları toprakla buluşturuldu. TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan projede 15 çeşit tescile aday tohumların ekimi 3 ilde yapıldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan proje kapsamında Türkiye'nin ilk yerli kolza hibrit tohumu çeşitlerini toprakla buluşturdu.

AA'da yer alan habere göre; Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yerli ve milli tohum üretmek için 2 yıldır yürütülen "Hibrit Kolza Tohumu Islah Projesi" kapsamında 15 çeşit tescile aday kolza hibrit tohumunun ekimi Amasya, Samsun ve Tokat'ta yapıldı.

Gelecek yıl haziran ayında hasat edilecek kolza çeşitleri arasından verimi yüksek olanların tescili için çalışma başlatılacak.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, kolzanın bir yağ bitkisi olduğunu, Türkiye'nin de yağ bitkilerine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Yağın birçok bitkiden elde edilebildiğine işaret eden Ak, ihtiyacının karşılanması için özellikle Marmara Bölgesi'nde kolza üretimi yapıldığını belirtti.

Yıllık yaklaşık 300 bin ton kolza üretimi bulunduğuna dikkati çeken Ak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız da enstitümüze yerli kolza hibrit tohumu geliştirme görevi verdi. Biz de arazide ve seralarda hibrit tohumu üretmek için çalışma yürütüyoruz. Türkiye'de, özellikle Marmara Bölgesi'nde ekilen kolza hibrit tohumları, ülkemizin çeşidi değil. Bu çalışmanın sonucunda yerli ve milli hibrit tohum çeşidini ülkemiz tarımına kazandıracağız. Hem kaliteli tohuma hem de üretime katkı sağlamış olacağız." dedi.

"DIŞA BAĞIMLIĞIMIZI ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Enstitüde görevli araştırma görevlisi Mustafa Acar ise kolzanın dünyada en fazla üretilen 3 yağ bitkisi arasında bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de 300 bin dekarın üzerinde alanda kolza ekildiğini anlatan Acar, "Ülkemizde kolzanın her geçen yıl ekiliş alanları artıyor. Çünkü tatminkar bir getirisi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bitkinin ülkemize adaptasyonu, birçok bölgemizde yetişebilmesi bu artışın sebepleri arasındadır. Kolza yağı oldukça sağlıklı bir gıda olmasının yanı sıra biyodizel üretiminde de kullanılıyor. Dünyada üretilen biyodizelin yüzde 80-85'i kolza yağından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Türkiye'de ağırlıklı olarak kolza hibrit tohumu kullanıldığına işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Hibrit tohumların tamamı ise yabancı menşeli tohumlardır. Dolayısıyla ülkemizin hibrit tohumda dışa bağımlılık gibi bir durumu ortaya çıkıyor. Bu bağımlılığı ortadan kaldırabilmek için hibrit tohum çalışmasına başladık. 2019 yılında TÜBİTAK'ın desteğiyle 'Hibrit Kolza Tohumu Islah Projesi' başlattık. Çalışmalarımız son aşamasına geldi sayılır. Hibrit tohumu aday materyallerimizi tamamladık. Haziran dönemindeki hasattan sonra iyi olduğunu gördüğümüz materyallerimizi tescile sunmayı planlıyoruz. Böylelikle yerli kolza hibrit tohumu geliştirmeyi ve dışa bağımlığımızı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz."
Etiketler : Hibrit tohumları TÜBİTA Hibrit Kolza Tohumu Islah Projesi
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