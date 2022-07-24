Tropikal meyve ihracatı yılın ilk yarısında 7 milyon doları aştı

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin katma değer zincirini her geçen yıl büyüttüğüne işaret ederek, özellikle son yıllarda tropikal meyve ihracatındaki grafiğin yükseldiğini aktardı.

Tropikal meyve ihracatının 2018'den 2021'e kadar olan dönemde yüzde 225 arttığına dikkati çeken Uçak, "Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolar, 2019 yılında 5 milyon dolar, 2020 yılında 6 milyon dolarken 2021 yılında ihracatımızı yüzde 85 sıçramayla 13 milyon dolara yükselttik. Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik." ifadelerini kullandı.

Uçak, 2022 yılının ilk yarısında Türkiye'nin 7 milyon 857 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın ilk sırada olduğu kivi ihracatımız 5 milyon 454 bin dolar olarak gerçekleşti. En fazla ivme kaydettiğimiz mangoda ihracatımız 144 bin dolardan 1 milyon 126 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık 948 bin dolarla mango ihracatımızda birinci sırada. Almanya'nın başı çektiği yaban mersini ihracatımız ise 524 bin dolardan 761 bin dolara yükseldi. 2020 yılında yaklaşık 60 ülkeye tropikal meyve ihraç ederken, bunu 2021 yılında 83 ülke ve bölgeye çıkardık. 2022 yılı sonunda tropikal meyve ihracatımızı 20 milyon dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz."

Türkiye'nin yaş meyve sebzede ana pazarları Rusya ve Romanya'nın, 2022 yılı ilk yarı tropikal meyve ihracatında da yerini koruduğunu anlatan Hayrettin Uçak, "Rusya'ya 1 milyon 467 bin dolarlık, Romanya'ya ise yüzde 10 artışla 920 bin dolar ihracatımız var. Birleşik Krallık'a ihracatımız geçen seneye kıyasla 119 bin dolardan 2022 yılının altı ayında 981 bin dolara ulaştı. Böylece Birleşik Krallık 2022 yılının ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız üçüncü ülke konumuna yükseldi. Almanya'ya ihracatımızı 447 bin dolardan yüzde 38 artışla 621 bin dolara yükselttik. İspanya da 553 bin dolarla tropikal meyve ihracatımızda ilk sıralarda yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.